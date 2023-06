Berlusconi: cordoglio Confcommercio Campania, ha amato Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 12 GIU - "Silvio Berlusconi, indipendentemente da come lo si giudichi politicamente, è stato un uomo che ha amato il suo paese, una persona generosa che ha dedicato parte della sua vita all'interesse nazionale. In questo momento vogliamo solo esprimere il nostro cordoglio alla famiglia e rivolgere e condividere il sentimento di gratitudine per la particolare attenzione che il presidente Berlusconi ha sempre dimostrato per la città di Napoli". Lo ha dichiarato il presidente di Confcommercio Campania Pasquale Russo. (ANSA).