Berlusconi: Confapi, esempio straordinario anche per imprese

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Con la scomparsa del presidente Silvio Berlusconi viene a mancare un protagonista indiscusso della vita politica italiana, un imprenditore brillante che ha saputo innovare in ogni settore e creare sviluppo e lavoro. Un uomo che è stato uno straordinario esempio per tutti coloro che volevano fare impresa".

Lo dichiara il presidente di Confapi, Cristian Camisa precisando che "mancheranno a tutti il suo carisma, la sua personalità e la sua positività che gli hanno permesso di diventare un punto di riferimento per intere generazioni.

Confapi tutta è vicina ai suoi figli, alla sua compagna, alla sua famiglia e a Forza Italia". (ANSA).