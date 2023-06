Aboca ottiene finanziamento da 55 milioni garantito da Sace

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - L'azienda agricola Aboca, attiva nei rimedi erboristici naturali, ha ottenuto un Bnl, Bnp Paribas e Unicredit un finanziamento da 55 milioni garantito da Sace. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'obiettivo dell'operazione è finanziare progetti di sviluppo sostenibile (Esg) tramite due linee di credito. Una chirografaria da 24 milioni di euro con rimborso a 5 anni e mezzo e una da 31 milioni con rimborso a 6 anni, assistita dalla Garanzia SupportItalia di Sace.

Secondo l'amministratore delegato di Aboca Massimo Mercati il finanziamento 'Esg-linked' è un "importante supporto al nostro percorso di crescita a fronte dell'impegnativo piano di sviluppo che ci attende nei prossimi anni e allo stesso tempo denota una significativa convergenza valoriale tra la nostra impresa e i partner" Un finanziamento che, secondo Chiara De Gasperi, direttore Territoriale Centro Nord di Bnl-Bnp Paribas, "segna un'evoluzione perché, per la prima volta, si individuano indicatori chiave (Kpi) legati alla biodiversità, in una logica di intervento sempre più qualificato, combinando l'economia e la finanza all'attenzione per l'ambiente, nel rispetto del territorio, delle persone e dell'ecosistema di riferimento".

Per Andrea Burchi, manager regionale Centro Nord di Unicredit, l'operazione dimostra il "forte impegno del gruppo nell'essere banca di riferimento per lo sviluppo del territorio in cui operiamo". "Lavoriamo per supportare le aziende - spiega - dal microbusiness al 'large corporate', liberando il loro potenziale e favorendone la crescita".

Secondo il direttore regionale di Sace Mario Melillo "questa operazione conferma il nostro impegno al fianco delle aziende italiane, anche nei momenti di emergenza, in linea con il nostro piano industriale Insieme2025". (ANSA).