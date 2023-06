Ricci,'Sace fa la sua parte per lo sviluppo del Mezzogiorno'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Sace c'è e fa la sua parte. Con i nostri uffici di Bari, Napoli e Palermo siamo al fianco di oltre 4.200 imprese del Mezzogiorno e abbiamo supportato oltre 5.500 progetti per un totale di 4 miliardi di euro di contratti e investimenti supportati nel solo 2022 - tra investimenti green, sostegno alla liquidità con Garanzia Italia e SupportItalia, attività di export, internazionalizzazione e supporto a progetti di rilievo strategico per il territorio". Lo afferma l'ad di Sace Alessandra Ricci,intervenendo al Forum in Masseria 2023.

"Parliamo di Regioni che, a fronte di alcuni divari ancora da colmare, nel 2022 hanno registrato un incremento dell'export del 28,8% a oltre 66 miliardi di euro, maggiore della media nazionale, ed esprimono importanti realtà imprenditoriali, distretti e filiere, eccellenze del Made in Italy conosciute nel mondo, e penso ad esempio al mobile e all'agroalimentare. Con i nostri strumenti finanziari e le iniziative di accompagnamento, la formazione insieme alle università e il business matching, abbiamo sostenuto e stiamo sostenendo importanti progetti di rilievo strategico per il Paese e il territorio, parliamo già di 260 progetti per circa 1 miliardo di euro, e investimenti green per la transizione energetica, con l'obiettivo di supportare la competitività del Sistema Paese. Si tratta di progetti che coinvolgono infrastrutture anche del Mezzogiorno come porti, aeroporti, interporti e ferrovie, che per l'economia italiana sono particolarmente importanti sotto il profilo dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di nuovi processi produttivi e occupazionali." (ANSA).