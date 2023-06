Fisco:Schlein,chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "E' giusto, come dice la Costituzione, che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere della società, questa è una battaglia che dobbiamo fare". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, all'assemblea di Articolo Uno in corso alla ex Whirlpool di Napoli, ribandendo il "no" alla flat tax. "C'è un disegno pericoloso di divedere il Paese - ha poi aggiunto - E' quello della autonomia differenziata, su cui faremo una battaglia in Parlamento e nel Paese". (ANSA).