Fisco: Landini, non prendere solo da dipendenti e pensionati

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GIU - In Italia "non è mica vero che non c'è ricchezza, i soldi ci sono il problema è che bisogna andare a prenderli dove sono non sempre dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. I profitti e gli extra profitti non sono mai aumentati tanto come in questi anni, non lo dice la Cgil, l'ha detto la Banca d'Italia, la Bce". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini intervenendo a Repubblica delle Idee in corso a Bologna.

"L'inflazione non è determinata dall'aumento dei salari - ha argomentato - : l'inflazione che oggi ci sta massacrando è determinata dall'aumento dei prezzi e dei profitti che questo ha generato ma continuano a tassare il lavoro dipendente e continuano a tassare o pensionati". (ANSA).