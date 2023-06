Pmi pagano 19 miliardi di tasse in più dei big del web (2)

(ANSA) - VENEZIA, 10 GIU - La Cgia è contraria all'eliminazione dell'Irap che avvantaggerebbe le multinazionali. Nel 2022 il gettito complessivo riconducibile all'Irap è stato pari a 28,7 miliardi di euro, di cui 17,8 sono stati versati dalle imprese private e 10,8 dalle Pa. Con il disegno di legge di riforma del fisco approvato nei mesi scorsi dal governo Meloni, l'intenzione è di eliminare definitivamente l'applicazione di questa imposta sulle imprese private, compensando il mancato gettito attraverso un inasprimento dell'Ires di pari importo. Se apparentemente questa decisione appare neutra per le casse dello Stato, in realtà rischia di "avvantaggiare" quelle multinazionali o grandi aziende che fanno utili milionari in Italia, ma poi versano le imposte sul reddito di impresa nei Paesi a fiscalità di vantaggio, magari in paesi extra Ue. L'imposta è un "tributo proprio derivato" il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge nazionale. Il gettito dell'Irap concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e presenta un rischio di evasione molto contenuto. A decorrere dal 31 dicembre 2015, infine, il legislatore ha alleggerito il peso di questa imposta per non gravare soprattutto sulle aziende che creano posti di lavoro, in particolar modo quelli stabili. Infatti, è stata prevista la possibilità di dedurre integralmente dal calcolo della base imponibile l'intero costo sostenuto per i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Tra i big solo la Germania applica alle imprese un'aliquota fiscale superiore alla nostra. Tra i 27 paesi Ue, l'Italia è al quarto posto per livello di aliquota fiscale applicata alle società di capitali (Srl, Spa, etc.). Con una soglia del 27,9% - dato dalla somma di Ires (24%) e Irap (3,9%) - solo la Germania (29,8%), il Portogallo (31,5%) e Malta (35%) hanno un'aliquota più alta della nostra. Rispetto alla media dell'Area euro scontiamo un differenziale aggiuntivo di 4,9 punti. Se, invece, vogliamo stimare il contributo che le imprese italiane forniscono alle casse pubbliche, si arriva a quantificare una cifra che è attorno ai 99,4 miliardi di euro. Importo, quest'ultimo, che corrisponde al 12,9% del gettito fiscale complessivo (ANSA).