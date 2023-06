Confindustria,migliorare produttività per aumento dei salari

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Il miglioramento della produttività del lavoro è la chiave per la crescita dei salari". E' quanto afferma il Centro Studi di Confindustria in un'analisi su salari e produttività del lavoro nel manifatturiero italiano dove ricorda come "tra il 2000 e il 2020 nel manifatturiero italiano i salari reali sono cresciuti del 24,3%, pressoché in linea con produttività del lavoro (22,6%).

La crescita dei salari reali è stata simile in Francia e superiore a Germania e Spagna dove la produttività del lavoro è cresciuta molto più che in Italia." Questo, sottolinea il Csc, "implica una netta perdita di competitività per il nostro manifatturiero, ma anche l'erosione della quota di valore aggiunto che va a remunerazione del capitale (il rapporto margine operativo lordo e valore aggiunto nel manifatturiero è sotto quello medio nell'Eurozona dal 2004)".

E se "nel biennio 2021-2022 l'aumento dei prezzi ha eroso i salari reali mentre la produttività ha tenuto, nei prossimi anni i salari recupereranno potere d'acquisto in virtù del meccanismo contrattuale. Nello stesso periodo, i margini di profitto in altri paesi dell'area euro sono cresciuti, mentre in Italia hanno registrato una contrazione". (ANSA).