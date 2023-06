Confindustria,migliorare produttività per aumento dei salari (2)

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Per il Csc quindi "l'impressione è che l'industria italiana si trovi incagliata in un circolo vizioso dove la mancata crescita della produttività è al tempo stesso causa ed effetto della perdita di competitività". "È urgente - rilva - spezzare questo circolo vizioso, a maggior ragione ora che il rialzo dei tassi di interesse aggiunge un ulteriore freno agli investimenti.

Servirebbe un alleggerimento del carico fiscale (su lavoro e capitale), funzionale nel breve periodo a far recuperare potere di acquisto ai salari e ad alleviare la compressione dei profitti.

Allungando l'orizzonte sono cruciali politiche a sostegno dell'innovazione delle imprese e di rafforzamento della capacità innovativa dell'intero sistema economico. Per questo la partita del Pnrr non può essere persa". (ANSA).