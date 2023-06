Confindustria Cosenza, le opportunità di 'Imprese Borghi'

(ANSA) - COSENZA, 10 GIU - "Imprese Borghi", il sostegno destinato a "Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale", nel campo delle attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio sarà presentato nel corso di una conferenza stampa in programma martedì prossimo 13 giugno, alle 16, nella sede di Confindustria Cosenza.

L'iniziativa, è detto in una nota dell'associazione degli industriali, punta a sostenere l'avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei territori che risultano tra gli assegnatari delle risorse per la rigenerazione culturale, sociale ed economica degli stessi. Interverranno il presidente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, il sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia, il presidente del Consiglio comunale di Morano Calabro Mario Donadio e il sindaco di San Demetrio Corone Ernesto Madeo.

"La misura finanziata dall'Unione Europea che verrà presentata - riporta ancora la nota - è promossa dal Ministero della Cultura e gestita da Invitalia. Nello specifico Sono finanziabili progetti fino a 150.000 euro - considerando sia le spese di investimento che il capitale circolante - da realizzare in 18 mesi e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Sono previsti contributi a fondo perduto, nel rispetto del Regolamento de minimis, per un importo massimo pari a 75.000 euro, fino alla misura massima del 90% delle spese ammissibili.

Le domande possono essere presentate online dalle 12:00 dell'8 giugno alle 18:00 dell'11 settembre prossimo. (ANSA).