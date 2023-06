Smau: manifestazione d'interesse per Startup e Pmi Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - Smau, insieme al dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali della Regione, ha aperto una manifestazione di interesse rivolta alle startup calabresi interessate a prendere parte a Smau Milano, in programma il 18 ed il 19 ottobre prossimi. Si darà la possibilità di partecipare all'evento ad una selezione di 10 startup e Pmi innovative calabresi. Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale. "Smau - si aggiunge nella nota - è oggi un'articolata piattaforma europea di incontro e matching dedicata all'innovazione; si sviluppa in un roadshow annuale di appuntamenti territoriali, un evento internazionale a Milano, tappe all'estero a Parigi, Berlino, Londra e San Francisco. Con oltre 50.000 imprese provenienti da tutti i settori produttivi coinvolte ogni anno, SMAU è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione italiano e internazionale. La partecipazione all'iniziativa ha l'obiettivo di sviluppare relazioni commerciali, partnership industriali e finanziarie, progetti di open innovation e attività di co-innovazione e favorire processi di cross-fertilization interregionale e internazionale.

L'iniziativa, avviata congiuntamente alla Regione Calabria, dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali, è finanziata nell'ambito del Piano di azione e coesione (Pac) 2014/2020 Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" (OT3) - obiettivo specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi".

"Anche per questa edizione - sostiene l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì -, l'amministrazione regionale sarà presente a Smau per sostenere il posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali di dieci startup e Pmi innovative calabresi. Per il Governo regionale è fondamentale sostenere azioni di ricerca e sviluppo, innovazione e competitività delle imprese. Siamo consapevoli che l'ecosistema dell'innovazione in Calabria è una componente fondamentale e preziosa per lo sviluppo dell'intero territorio. E, in questa direzione, la presenza a Smau rappresenta non solo un'importante vetrina promozionale ma, soprattutto, un'occasione per le nostre talentuose imprese di fare rete consentendo loro di accelerare i propri modelli di business in un'ottica di 'open innovation'". (ANSA).