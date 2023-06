Schillaci, valutare il welfare sanitario nei contratti

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "C'è una forte quota di spesa out of pocket per l'assistenza da parte dei cittadini, che arriva a 40 mld di euro. Per ovviare a ciò, premesso che il governo non ha alcuna intenzione di distruggere o privatizzare la sanità pubblica, credo ci potrebbe essere e si potrebbe pensare ad un welfare sanitario offerto ai lavoratori all'interno dei loro contratti di lavoro". Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni sul tema della sanità e assicurazioni private.

"Ciò - ha tenuto a precisare Schillaci - sempre nell'ambito della sanità pubblica e togliendo tutte le barriere ideologiche che ci sono quando si parla di assicurazioni. Ribadisco infatti - ha concluso - che non c'è alcuna intenzione del governo o del ministero di distruggere o privatizzare la sanità". (ANSA).