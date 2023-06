Regione Calabria, 150 milioni alle Pmi per il caro bollette (2)

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - "Questo provvedimento, che segue i precedenti con i quali abbiamo incentivato cospicuamente le imprese nella produzione di energia da fonti rinnovabili volta all'autoconsumo - ha aggiunto l'assessore Varì - ristora le aziende calabresi delle perdite subite in ragione dell'aumento dei prezzi dell'energia, dando loro nuova linfa per produrre e investire con conseguenti evidenti positive ricadute anche in termini occupazionali".

"Attraverso questo provvedimento, infatti - riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale - il Governo regionale ha inteso sfruttare l'opportunità offerta dall'Unione europea, che prevede la possibilità di usare i fondi Fers per attivare misure temporanee eccezionali (in particolare la misura 'Safe', Supporting affordable energy, misura di sostegno per l'energia a prezzi accessibili, per contrastare il caro energia con risorse del Por disponibili a chiusura delle attività di accertamento dei residui. La misura prevede un aiuto in conto capitale in favore delle Pmi di tutti i settori economici, ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, con sede operativa o produttiva in Calabria, che presentano fabbisogni di liquidità determinati dall'incremento delle spese legate al consumo energetico". (ANSA).