Patuelli (Abi), bene Savona su risparmio e incentivi fiscali

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli ha apprezzato il discorso del numero uno della Consob Paolo Savona soprattutto su temi della "tutela del risparmio in una fase di rilevante inflazione" e "la sottolineatura che occorrono misure fiscale per indirizzare il risparmio verso investimenti produttivi".

I messaggi sono in linea con quello che il presidente dell'Abi chiede da tempo: "una tassazione meno gravosa sul risparmio". Così può avvenire "uno spostamento del risparmio da giacenze statiche come i depositi a investimenti produttivi", ha commentato Patuelli al termine dell'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. (ANSA).