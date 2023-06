Maltempo: Cgil, 'ancora gravi danni al centro protesi Inail'

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GIU - Il centro protesi Inail di Vigorso di Budrio (Bologna) è stato pesantemente colpito dall'alluvione del 16 e 17 maggio, con l'esondazione del fiume Idice. La struttura è ancora in fase di pulizia di fango e detriti e ha subito pesanti danni alle attrezzature e agli impianti tecnologici. A evidenziare la situazione sono la Fiom e la Funzione pubblica della Cgil bolognese che il 6 giugno hanno incontrato la Direzione centrale di Inail e i responsabili del Centro Protesi per fare il punto sull'emergenza e definire le tappe della ripartenza.

Dall'incontro "è emersa la volontà di riaprire in sicurezza il complesso, ma la necessità di interventi strutturali per la riorganizzazione complessiva delle strutture, delle infrastrutture tecnologiche e degli impianti che necessitano tempo. Naturalmente nel breve e medio termine il Centro avrà una funzionalità ridotta e l'Inail non è stata in grado di indicare una tempistica per il ritorno alla normalità". Per i sindacati serve un "cordone di sicurezza" per rilanciare il sito e si chiede un "patto per il rilancio" e l'attivazione del tavolo di salvaguardia della Città metropolitana. (ANSA).