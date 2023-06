Istat, crolla la produzione industriale ad aprile, -7,2% (2)

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Per i beni intermedi la flessione è la più ampia da giugno 2020, quasi 3 anni fa, quando era stata -16,3%.

Gli unici settori di attività economica in crescita tendenziale sono la fabbricazione di mezzi di trasporto (+5,7%), la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (+2,1%) e la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+0,6%). In particolare gli autoveicoli segnano +8,9%. Le flessioni più ampie si registrano nell'industria del legno, della carta e della stampa (-17,2%), nella fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-13,6%) e nella fabbricazione di prodotti chimici e nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-10,9% per entrambi i settori).

Il confronto con marzo 2023 mostra diminuzioni congiunturali dei beni intermedi del 2,6%, dei beni strumentali del 2,1% e, in misura meno marcata, i beni di consumo (-0,4%) e l'energia (-0,3%). (ANSA).