Inps, domande per gli ammortizzatori post alluvione dal 15/6 (2)

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Questo ammortizzatore si rivolge ai lavoratori del settore privato, residenti o domiciliati in zone alluvionate e quelli operanti in aziende costrette a sospendere l'attività lavorativa per l'emergenza meteorologica; ai dipendenti del settore privato che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e non possono recarsi al lavoro a causa dei gravi eventi atmosferici, e ai i lavoratori agricoli, residenti, domiciliati o operanti in uno dei Comuni colpiti.

Sono compresi anche i lavoratori agricoli che, alla data del primo maggio 2023, pur non avendo ancora un rapporto di lavoro attivo, risultano assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a svolgere l'attività; per questa categoria, il sostegno sarà riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione.

Inps precisa che "la misura è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale" ma i datori di lavoro che, avendo già inoltrato domanda per tali prestazioni, volessero optare per il sostegno legato all'emergenza alluvionale, potranno richiedere l'annullamento dell'originaria istanza e presentare domanda per l'accesso al nuovo sostegno.

(ANSA).