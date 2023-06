Fei e Banca Crs uniscono le forze per transizione verde pmi

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Il Fondo europeo per gli investimenti e la banca Cassa di Risparmio di Savigliano (Cuneo) uniscono le forze per promuovere la transizione verde delle pmi nell'Italia settentrionale.

Il Fei fornisce una garanzia del valore di 32,9 milioni alla banca per sostenere gli investimenti e il fabbisogno di liquidità di pmi e piccole mid-cap, puntando sulla sostenibilità. Infatti oltre l'80 % delle risorse messe a disposizione sarà destinato a progetti verdi. Le transazioni sono sostenute da InvestEu, programma Ue volto a mobilitare almeno 372 miliardi in investimenti entro il 2027.

Le garanzie del Fei sostenute da InvestEu faciliteranno l'accesso ai finanziamenti per oltre 65 piccole e medie imprese che operano principalmente in Piemonte. E si stima che il sostegno offerto contribuirà ad attivare investimenti per circa 66 milioni.

"Questa operazione - sottolinea la presidente del Fei, Gelsomina Vigliotti - riflette le nostre priorità, ossia fornire l'accesso ai finanziamenti a piccole e medie imprese e sostenerle nella transizione verde".

"L'accordo sottoscritto con il Fei - aggiunge il presidente di Banca Crs, Francesco Osella - appresenta una grande opportunità per la nostra banca di offrire supporto alla propria clientela e in particolare alle pmi. Siamo grati al Fei per la disponibilità". (ANSA).