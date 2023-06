Confindustria Fvg, nei tre mesi la produzione cresce dello 0,5%

(ANSA) - UDINE, 09 GIU - Nel primo trimestre 2023 la produzione industriale in Fvg è aumentata dello 0,5%, dopo il +10,7% del trimestre precedente. Si tratta di "un dato neutrale rispetto" gli effetti del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Nello stesso periodo le vendite sono incrementate dell'1,4% (+6,6% nel 4/o trimestre 2022). I dati emergono dall'indagine congiunturale relativa ai primi tre mesi 2023 elaborata da Confindustria Fvg.

"L'analisi dei dati del primo trimestre e le previsioni per il secondo, sia pur con qualche minimo distinguo - ha commentato il presidente di Confindustria Fvg, Pierluigi Zamò - fotografano un quadro di crescita e stabilità dell'industria regionale ribadito dalle previsioni per i prossimi mesi. Ciò avviene all'interno di un più ampio scenario macroeconomico di incertezza e complessità di cui anche in Fvg si deve tenere giusto conto: l'economia tedesca in sofferenza, la perdita del mercato russo e i problemi che con la Cina, fatti salvi alcuni comparti, potrebbero presto manifestarsi".

Le vendite evidenziano una crescita del 5,6% nel mercato domestico (+7,8% nel 4/o trimestre 2022) mentre, per il mercato estero si registra un decremento dell'1,6% (+6,3%). Anche i nuovi ordini manifestano un significativo incremento e l'occupazione continua a mantenersi stabile.

Quanto agli indicatori tendenziali, si riscontra che nel 1/o trimestre, confrontato con lo stesso periodo del 2022, la produzione industriale continua leggermente a decrescere, attestandosi al -5,4% dell'indicatore tendenziale, rispetto al -2,9% del 1/o trimestre 2022. Le vendite globali si incrementano lievemente, registrando nel 1/o trimestre 2023 un indicatore pari al +2,5%, rispetto al +3,2% del 1/o trimestre dell'anno precedente.

Anche l'indice tendenziale dei nuovi ordini evidenzia la conferma del trend positivo già avviato nei trimestri precedenti. I dati previsionali per il 2/o trimestre 2023 evidenziano una positività sull'andamento della produzione industriale: il 18% degli intervistati ne prevede un incremento, il 71% un assestamento e l'11% pronostica una contrazione.

