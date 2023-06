Confindustria Emilia, abolire il payback sui dispositivi medici

(ANSA) - BOLOGNA, 09 GIU - "Riaffermiamo, ancora una volta, con forza come sia profondamente ingiusto che un gruppo di imprese private, molte a proprietà internazionale, che generano occupazione e valore sul territorio, siano costrette a pagare il conto della sanità pubblica come se si fossero appropriate di risorse in modo indebito".

Lo dice Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia, tornando sul tema del payback sui dispositivi medici, chiedendone l'abolizione.

"Non possiamo che ribadire come, pur nella consapevolezza che la gestione della sanità è un tema complesso e sempre più oneroso per consentire un'accessibilità a tutti, il prezzo di questo sistema non possa essere scaricato sul mondo dell'impresa privata. Come più volte ribadito, il payback rappresenta un'anomalia, per usare un eufemismo, e chiediamo dunque con forza che venga abolito. Qualora non venisse abolito, è logico pensare che il libero mercato si organizzerà di conseguenza: aspettiamoci dunque rincari e la presa di consapevolezza di una maggior necessità di fare gruppo nelle politiche di acquisto", aggiunge Caiumi.

"L'unico vero fine che aveva il meccanismo del payback, ossia quello di regolare la spesa sostenuta per l'acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, non sarà dunque raggiunto perché si creeranno necessariamente storture per rispondere a questa situazione che definire ingiusta è assai benevolo. Si tratta infatti di una assurdità dal punto di vista legale, da qualsiasi lato la si voglia guardare, che mina ancora una volta la libertà di impresa", conclude. (ANSA).