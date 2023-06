Confcommercio, dall'industria campanello d'allarme sull'economia

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Il netto calo registrato dalla produzione industriale nel mese di aprile rappresenta un indubbio campanello d'allarme sullo stato di salute della nostra economia", secondo una nota dell'ufficio studi di Confcommercio che commenta i dati Istat.

"Dopo l'ondata di revisioni al rialzo per la crescita dell'anno in corso, ormai collocata sopra l'1%, è opportuno riflettere sulla circostanza che tale risultato non è scontato né già acquisito", si legge nel testo.

"L'inflazione, nonostante il processo di rientro sia ben impostato, si mantiene su livelli elevati e continua ad erodere le disponibilità delle famiglie. Allo stesso tempo le difficoltà di paesi come la Germania rischiano di impattare negativamente sul nostro sistema, né giovano i ritardi di realizzazione degli investimenti del Pnrr", continua il testo. In quest'ottica la nota invita a "guardare con attenzione anche ai dati sul turismo che, nonostante un primo trimestre brillante in termini di variazioni rispetto allo scorso anno, segnalano ancora, per il primo trimestre, un ritardo nel numero di presenze del 2% rispetto ai livelli dello stesso periodo del 2019". (ANSA).