Confapi, 'l'intelligence per potenziare protocollo di legalità'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "L'economia legale. Proposte di una soft intelligence". È questo il titolo del volume scritto dal vicepresidente nazionale di Confapi Francesco Napoli, edito dalla Luigi Pellegrini. A renderlo noto è la Confederazione italiana della piccola e media industria privata. L'autore, che è anche presidente di Confapi Calabria, tramite un'analisi che ha l'obiettivo di offrire proposte di contrasto all'infiltrazione criminale, ha descritto il percorso necessario per rendere operativo uno strumento come l'intelligence nel potenziamento del protocollo di legalità. "Le mafie, infatti, intese come elemento di alterazione del mercato e danneggiamento delle imprese sane, continuano a crescere in maniera esponenziale arrivando a contaminare anche l'economia legale", spiega Confapi. "L'impegno dell'Intelligence, insieme al protocollo di legalità, che è lo strumento che stabilisce accordi tra amministrazioni pubbliche per assicurare il rispetto delle leggi, va nella direzione virtuosa ai fini di dar vita a una serie di propositi in termini di trasparenza da parte delle imprese". Obiettivo del volume è l'invito alle associazioni territoriali a deliberare e promuovere l'adesione al protocollo. (ANSA).