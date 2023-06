Unioncamere, difficile trovare quasi la metà del personale

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Anche per giugno si conferma elevata la difficoltà a reperire personale da parte delle imprese, che si attesta al 46% (sui livelli di maggio ma con +6,8 punti percentuali su giugno 2022): è dunque non facile trovare quasi la metà dei lavoratori ricercati. A indicarlo è il bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Le figure che più si fatica a reperire vanno dagli operai specializzati alle professioni tecniche e ad elevata specializzazione. Tra queste ultime, il Borsino delle professioni del Sistema informativo Excelsior segnala gli specialisti nelle scienze della vita (farmacisti, biologi, agronomi) con l'80,3% di difficile reperimento, seguiti dai tecnici in campo ingegneristico (68,9%) e i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (68,5%). Tra le figure degli operai specializzati si distinguono gli addetti alle rifiniture delle costruzioni (72,5%) e i fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (70,7%). (ANSA).