Unioncamere, 1,4 milioni assunzioni previste entro agosto (2)

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Le aspettative per l'estate sono dunque positive. E, sempre sulla base del bollettino Unioncamere e Anpal, è in aumento la previsione per i contratti a tempo indeterminato (a giugno +12mila unità rispetto a giugno 2022, +14,8%); meno rilevante l'incremento per i contratti a termine e stagionali (+8mila; +2,3%) e diminuiscono le previsioni per i contratti di collaborazione occasionale e a partita Iva (-15mila; -40,5%) e i contratti in somministrazione (-2mila; -2,9%). Cresce ancora, inoltre, la domanda di lavoratori immigrati con 114mila ingressi programmati nel mese (+18mila rispetto allo stesso periodo del 2022), pari al 20,1% del totale.

Guardando alle assunzioni programmate a giugno l'industria nel suo complesso ricerca circa 134mila lavoratori che salgono a 348mila nel trimestre giugno-agosto. Per il manifatturiero, che è alla ricerca di 89mila lavoratori nel mese e di 237mila nel trimestre, le maggiori opportunità di lavoro riguardano le industrie della meccatronica, che ricercano 22mila lavoratori nel mese e 58mila nel trimestre, seguite dalle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (circa 18mila nel mese e 45mila nel trimestre) e da quelle alimentari (13mila nel mese e 46mila nel trimestre). Per il settore delle costruzioni sono programmate 44mila assunzioni nel mese e circa 111mila assunzioni nel trimestre.

Sono invece 434mila i contratti di lavoro previsti dal settore dei servizi a giugno e oltre un milione quelli per il trimestre giugno-agosto. È il turismo a offrire le maggiori opportunità di occupazione con oltre 164mila lavoratori ricercati nel mese e circa 353mila nel trimestre, seguito dal comparto dei servizi alle persone (71mila nel mese e 165mila nel trimestre) e dal commercio (69mila nel mese e 171mila nel trimestre). (ANSA).