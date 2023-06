Truffa a Simest, 'drenati più di 1 milione di fondi pubblici'

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Sono fondi pubblici e non del Piano nazionale di ripresa e resilienza quelli al centro della presunta truffa oltre un milione di euro, di cui circa 500mila euro incassati, ai danni di Simest, società del gruppo Cassa depositi e prestiti, e tra i casi al centro di un'indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano e coordinata dalla Dda milanese che stamane ha portato a quatto arresti (tre in carcere e uno ai domiciliari), anche per reati fallimentari, come la bancarotta fraudolenta, e trasferimento fraudolento di beni.

Lo precisano fonti giudiziarie e investigative e lo si evince anche dal decreto di sequestro preventivo del pm di beni mobili e immobili per un valore di 5 milioni ed eseguito oggi nei confronti di Nicolò Gasparri, un manager residente in Svizzera, già finito in carcere nel 2016 in un'altra inchiesta e tra gli arrestati di stamane.

Come si legge nel decreto "la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" sarebbe stata realizzata al fine di "ottenere fraudolentemente finanziamenti pubblici che venivano, poi, impiegati nell'interesse di Gasparri e di un suo socio nell'immobiliare operativa nel Milanese e poi fallita, e pure lui in cella. (ANSA).