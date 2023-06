Terza Elite lounge di Intesa Sanpaolo con 22 imprese

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Parte la terza Elite Lounge del 2023, organizzata da Intesa Sanpaolo in collaborazione con Elite, l'ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

In cinque anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato oltre 360 imprese d'eccellenza. Le 22 piccole e medie imprese selezionate da Intesa Sanpaolo per questa terza Lounge avranno l'opportunità di unirsi al network e beneficiare di percorsi di formazione qualificati. Le Pmi provengono da tutta Italia, ed appartengono a diversi settori industriali dell'economia nazionale tra cui il medicale, il food, l'edilizia, il metalmeccanico. Il programma formativo prevede moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di sviluppo e crescita dell'impresa, in linea anche con le aree di intervento di Motore Italia, il programma di Intesa Sanpaolo che mette a disposizione 410 miliardi a supporto del l Pnrr. Sono quasi 8.000 le imprese clienti di Intesa Sanpaolo, comprensive delle grandi aziende corporate, che si sono aggiudicate un bando pubblico nelle missioni del Pnrr.

"Anche questa terza edizione 2023 della Lounge ha registrato un numero significativo di adesioni da parte di imprese provenienti da tutta Italia e appartenenti ad una grande varietà di settori produttivi", afferma Anna Roscio, executive director sales&marketing imprese di Intesa Sanpaolo.

"È per noi un onore dare il benvenuto alle società che si uniscono oggi alle oltre 1.400 realtà già parte di Elite. La partnership strategica con Intesa Sanpaolo ha visto entrare in Elite oltre 360 società dal 2018 grazie al supporto della banca", sostiene Marta Testi, amministratore delegato di Elite.

(ANSA).