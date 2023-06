Sicurezza sul lavoro, firmata intesa tra Inail e Regione Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Firmato un protocollo di intesa fra la Regione Toscana e la direzione regionale dell'Inail per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso lo sviluppo di progetto congiunti. Hanno sottoscritto il documento il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il direttore regionale dell'Inail Anna Maria Pollichieni, in occasione dell'appuntamento di Firenze della serie di iniziative del Forum della prevenzione 'Made in Inail'.

"Oggi la firma del protocollo - ha spiegato Giani - è il culmine di un lavoro che si è sviluppato nell'arco di questi mesi e ha messo insieme le azioni comuni che Inail e Regione Toscana possono fare per le condizioni di sicurezza sul lavoro, che sono un tema fondamentale. Naturalmente è un protocollo che dice molto sulle azioni comuni per la formazione, e contemporaneamente getta le basi per un aumento di risorse di personale proprio sul piano dei controlli".

"Si tratta di realizzare una serie di progetti di prevenzione - ha affermato Pollichieni -, progetti diretti in qualche modo a intervenire su situazioni di criticità nelle aziende, negli ambienti di lavoro, con la speranza che alla fine si possa dare un contributo per una riduzione degli infortuni". (ANSA).