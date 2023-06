Sicurezza su lavoro,firmata intesa tra Inail e Regione Toscana(2

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Sulla base dell'intesa, Regione ed Inail organizzeranno insieme eventi e seminari, attività di formazione e informazione alle imprese e ai lavoratori, lavoreranno in modo congiunto alla promozione di iniziative utili a condividere conoscenze, anche tecniche e scientifiche, per prevenire gli infortuni e collaboreranno nello studio dei dati sugli incidenti e le malattie professionali, al fine di analizzare il rischio connesso all'attività lavorativa delle diverse professioni e territori. Faranno anche fronte comune sulla prevenzione degli incidenti domestici, sulla semplificazione di taluni adempimenti e nello scambio di dati sulle morti sul lavoro.

Con il protocollo d'intesa i due enti danno vita anche ad un comitato di coordinamento composto da quattro referenti (due individuati da Inail e due da Regione Toscana), che avrà compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio. Il comitato elaborerà anche piani operativi annuali che individueranno gli obiettivi da perseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa programmazione.

"Nel corso dell'anno passato - affermano Giani e l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, entrambi intervenuti all'iniziativa - abbiamo potenziato le ispezioni e i controlli nei cantieri, con numeri importanti sopra la media nazionale. Ma la sicurezza si costruisce soprattutto con la prevenzione, ed è nostro obiettivo accrescere le iniziative messe in campo su questo fronte". (ANSA).