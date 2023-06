Professioni contabili, Scuola di formazione all'ateneo Link

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Consolidare le conoscenze in materia economico-finanziaria per l'avviamento alla professione dell'esperto contabile, del dottore commercialista, del revisore legale, dell'advisor e dell'internal auditor: con questo obiettivo l'Università degli studi Link a Roma lancia la prima edizione della "Scuola di alta Formazione per le professioni contabili, la valutazione d'azienda e la revisione legale", in partenza domani, 9 giugno.

"La congiuntura economica degli ultimi anni, dalla crisi pandemica prima a quella politico-energetica poi, ha messo in evidenza la centralità del ruolo svolto dalle professioni contabili, nei processi di affiancamento e di congiunzione tra pubblico e privato", afferma il presidente della Giunta di ateneo per l'esame di Stato, Manlio Del Giudice, si legge in una nota.

Il corso, erogato in presenza nella sede romana dell'università Link, ma fruibile anche interamente in live streaming con la possibilità di avvalersi delle lezioni e dei materiali in modalità asincrona su piattaforma dedicata, ha una formula intensiva della durata di un mese e prevede un impegno complessivo di 180 ore. (ANSA).