Oltre 150 aziende per "Premio Roma" di Camera Commercio

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Si è tenuta oggi la cerimonia di premiazione del concorso per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali "Premio Roma", giunto quest'anno alla sua diciottesima edizione. Quarantatré le aziende partecipanti provenienti da 10 regioni italiane che hanno presentato oltre 150 prodotti suddivisi in diverse tipologie.

I campioni sono stati sottoposti al giudizio di dieci degustatori professionisti che hanno scelto chi far salire sul podio. Il concorso prevede una sezione dedicata alle aziende di Roma e del Lazio e una sezione nazionale per favorire la partecipazione e il confronto tra imprese con una comune filosofia: il legame al proprio territorio per creare prodotti tradizionali dotati di riconoscibilità, con un forte collegamento all'azienda realizzatrice.

Naturalmente non sono mancati i capisaldi della produzione locale romana e laziale a confronto, proposti da 15 fornai di Roma città, 4 della provincia e 11 del territorio regionale. Ben 17 i premi aggiudicati alle imprese del territorio regionale di cui 10 di Roma e 7 del Lazio.

Nel corso della stessa mattinata ha avuto luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso per i migliori formaggi "Premio Roma", giunto quest'anno alla sua ventesima edizione.

La struttura del concorso prevede due sezioni, una riservata alle aziende di Roma e del Lazio, e un'altra aperta non solo alle aziende del territorio regionale, ma anche a quelle nazionali ed estere. Sono state 111 le aziende partecipanti: 41 del Lazio e 39 imprese partecipanti dal resto d'Italia ripartite tra 13 regioni (principalmente Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna). Rilevante anche la partecipazione delle imprese estere, con 31 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dalla Finlandia, dall'Irlanda, dai Paesi Bassi e dal Portogallo.

La giuria, composta da dieci assaggiatori esperti, ha esaminato oltre 260 campioni di formaggio di cui 99 iscritti alla sezione Roma e dal Lazio e 163 iscritti a quella nazionale e internazionale. Molto bene le imprese regionali sul podio: 2 di Roma città, 5 della provincia, 3 di Latina e 6 di Viterbo che si sono aggiudicate ben 21 premi distribuiti tra le diverse sezioni in concorso. (ANSA).