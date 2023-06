Noleggio sci occulta al fisco 50.000 euro in quattro mesi

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - La guardia di finanza di Bressanone ha individuato una società gardenese, esercente l'attività di noleggio sci, che, nella prima metà della stagione invernale 2022/2023, è riuscita ad occultare al fisco oltre 50 mila euro di corrispettivi.

Il negozio di attrezzature sportive, secondo le accuse, avrebbe nascosto una parte dei propri ricavi con una modifica del software gestionale. In sostanza, si sarebbe dotata di una "contabilità parallela", attivabile con una rapida successione di comandi attraverso la tastiera: una volta deciso che quella prestazione doveva essere nascosta al fisco, era sufficiente digitare la combinazione segreta e il gestionale consentiva di creare una nuova scheda cliente, contenente tutti i dettagli necessari, che però non avrebbe alimentato gli elenchi delle prestazioni da esibire in caso di controlli.

Con questo accorgimento il "Noleggio sci" si sarebbe garantito, in soli quattro mesi, da dicembre 2022 a marzo 2023, un guadagno extra, esentasse, superiore a 50 mila euro. (ANSA).