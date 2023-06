Maltempo: Confindustria E-R, stiamo ancora facendo stime danni

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GIU - Sul versante danni legati all'alluvione in Emilia-Romagna "le stime le stiamo ancora facendo: c'è ancora un quadro incerto e un sistema industriale che avuto danni e ancora siamo in fase di quantificazione". A dirlo è Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, nel corso della presentazione del rapporto 'I4ER Indagine investimenti 2023' realizzato da Confindustria Emilia-Romagna in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

"È sicuramente una situazione contingente - osserva - che potrà dare un rallentamento nell'immediato, ma siamo sicuri che con i piani d'interventi e la forza del nostro sistema industriale, oltre alla positività dei nostri imprenditori si riuscirà a recuperare velocemente le difficoltà e i danni che abbiamo avuto in questo periodo". (ANSA).