Inail, in Toscana calano infortuni e morti, ma più malattie

(ANSA) - FIRENZE, 08 GIU - Nei primi quattro mesi del 2023 in Toscana sono stati denunciati 14.659 infortuni sul lavoro, contro i 18.363 dello stesso periodo del 2022, mentre gli infortuni mortali sono scesi da 21 a 17, ma le malattie professionali denunciate sono salite da 2.927 a 3.682: è quanto rilevano i dati Inail presentati oggi, in occasione dell'appuntamento di Firenze della serie di iniziative del Forum della prevenzione 'Made in Inail'.

"Purtroppo dietro a questi numeri - ha affermato Feanco Bettoni, presidente dell'Inail - ci sono sempre persone, e famiglie. le statistiche ci dicono che avvengono circa tre morti al giorno in tutta Italia, questo non si riesce ancora ad abbassare. Il trend delle malattie professionali è in aumento, quello degli incidenti sul lavoro è in diminuzione, ma gli infortuni sono sempre tanti".

Il direttore generale dell'istituto, Andrea Tardiola, ha sottolineato che "oggi siamo a Firenze per incontrare gli amministratori locali, i leader del sindacato, i rappresentanti del mondo delle imprese, l'università, e con loro discutere di quali sono le caratteristiche peculiari di ciascun territorio" al fine di "individuare meglio quali soluzioni ci occorreranno per le grandi trasformazioni, per un lavoro che cambia a causa del cambiamento climatico, a causa della digitalizzazione, a causa di un Paese che vede invecchiare la propria platea di lavoratori". (ANSA).