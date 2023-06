Imprese: Bini, in 2023 bandi per oltre 40 milioni per le Pmi

(ANSA) - TRIESTE, 08 GIU - "Il bando sugli investimenti innovativi e tecnologici delle imprese, compresi quelli a favore della trasformazione digitale, illustrato oggi, costituisce soltanto una delle misure del più ampio sistema di incentivi alle imprese che la Regione ha programmato di attivare nel corso del 2023. Vanno in questa direzione altri tre bandi regionali di prossima apertura". Lo ha reso noto l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, intervenendo da remoto al webinar di approfondimento, organizzato da Confcommercio Fvg e dedicato al bando Por Fesr 21-27 'Investimenti innovativi e tecnologici delle imprese'.

"Entro fine anno apriamo il bando per la concessione di contributi a sostegno delle Pmi per l'adozione di nuove tecnologie digitali da applicare ai processi aziendali che conta su una dotazione di oltre 10,5 milioni - ha detto Bini - e riproporremo l'avviso a sostegno dell'imprenditoria femminile che può contare su una dotazione iniziale di 1 milione.

L'apertura è prevista nell'ultimo trimestre dell'anno".

"Sempre nell'ultimo trimestre - ha aggiunto - è prevista l'approvazione di un ulteriore bando con dotazione iniziale di fondi Fesr pari a 9 milioni, a sostegno degli investimenti produttivi nelle imprese che valorizzano l'adozione delle tecnologie, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione 'green'".

Il bando Por Fesr 21-27 prevede una "dotazione iniziale complessiva di 19.320.000 euro ma è in via di perfezionamento un aggiornamento al piano finanziario del Por Fesr che la incrementerà ulteriormente". Si tratta di aiuti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimenti produttivi. Le domande potranno essere presentate fino alle 16 del 29 giugno tramite il Sistema informatico (Iol).

"L'Amministrazione regionale prosegue ad accompagnare le Pmi con aiuti a fondo perduto per favorirne la competitività e lo sviluppo", ha concluso Bini. (ANSA).