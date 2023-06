Ente biologi, 'noi utili anche per la transizione ecologica'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Siamo fermamente convinti che il biologo possa rappresentare un'importante figura professionale di riferimento nella transizione ecologica della nostra economia": a dirlo la presidente dell'Enpab, Ente previdenziale dei biologi, Tiziana Stallone, dal palco del convegno promosso stamani, nella Capitale, dalla Cassa geometri.

La 'green economy', osserva, "per l'Enpab è anche far leva sulle diverse professionalità del biologo il cui lavoro incide sulla qualità e il recupero dell'ambiente. In questa direzione, riteniamo sia importante accrescere sensibilità e competenze anche attraverso la formazione sul campo. Ne è già un esempio - continua la numero uno della Cassa - l'accordo siglato con Assoarpa a livello nazionale, grazie al quale i biologi hanno la possibilità di svolgere attività formative presso le Arpa regionali su analisi di laboratorio su acque, alimenti e bevande; in materia di inquinamento atmosferico e acustico, suolo, bonifiche e rifiuti".

Stallone evidenzia come siano "molti gli appuntamenti formativi organizzati dalla nostra Cassa per rafforzare le competenze in tema di sostenibilità dei biologi nutrizionisti, pari ad oltre il 50% dei nostri iscritti, che, con il loro lavoro, possono educare alla stagionalità, al recupero e alla pianificazione a vantaggio della lotta allo spreco di risorse", chiosa la presidente. (ANSA).