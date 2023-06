De Bertoldi (FdI), 'non più annuali i bilanci delle Casse'

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Per le Casse di previdenza private dei professionisti occorre "superare l'attuale valutazione civilistica annuale dei rendimenti finanziari nel bilancio d'esercizio, per arrivare ad una valutazione su base triennale, o meglio quinquennale", ossia "in un'ottica di medio periodo, proprio per l'andamento ciclico dei mercati finanziari". A dirlo il deputato di FdI e componente della Commissione Finanze della Camera Andrea de Bertoldi, dal palco del convegno promosso oggi, a Roma, dalla Cassa geometri.

Un bilancio annuale, infatti, argomenta il parlamentare, "non può rappresentare davvero l'andamento dei conti di un Ente previdenziale". (ANSA).