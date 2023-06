Confindustria E-R, stabili investimenti imprese nella Regione

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Abbiamo ancora un ritmo sostenuto degli investimenti, sostanzialmente in linea con lo scorso anno" durante il quale "l'economia dell'Emilia-Romagna è stata sostenuta e trainata dagli investimenti del sistema industriale.

Anche quest'anno, nonostante un quadro economico e geopolitico molto instabile, legato alla guerra in Ucraina, all'inflazione e ai tassi di interesse, registriamo una buona tenuta, in linea con quella dell'anno scorso, degli investimenti". Lo ha detto Annalisa Sassi, presidente di Confindustria Emilia-Romagna, nel corso della presentazione del rapporto 'I4ER Indagine investimenti 2023' realizzato da Confindustria Emilia-Romagna in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Per le imprese emiliano romagnole "è sempre forte la tensione all'innovazione", e stanno puntando in particolare su "transizione ecologica e digitale".

Tra le criticità, la presidente Sassi annovera "le risorse umane: abbiamo una forte esigenza di ricercare profili ad alta specializzazione, anche di nuove professionalità. C'è in atto una trasformazione ed è ciò che dobbiamo monitorare e verso la quale dobbiamo guidare le imprese", conclude. (ANSA).