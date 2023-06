Confindustria Brescia approva il bilancio 2022

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - L'assemblea privata di Confindustria Brescia ha approvato il bilancio 2022. L'esercizio si chiude con proventi pari a 10.645 milioni di euro, contro i 10.306 milioni del 2021 (+3,3%), di cui 10.485 milioni riferiti a contributi associativi; questi ultimi hanno subito un incremento sull'anno precedente (+408.840 euro), quale conseguenza della piena ripresa delle attività produttive locali e dell'occupazione post pandemia da Covid-19.

L'avanzo di gestione segnato dall'associazione si attesta invece a 340.397 euro. Al 31 dicembre 2022, il numero delle aziende associate è pari a 1.221, con un totale di 64.064 dipendenti: un dato, quest'ultimo, in forte rialzo nel confronto con il 2021, quando i dipendenti delle realtà associate erano pari a 61.453.

L'Assemblea ha quindi approvato una serie di modifiche statutarie, tra cui: esaurito il proprio mandato, è possibile per il presidente una (sola) ulteriore rielezione, trascorso un intervallo di almeno due mandati dalla prima elezione. La norma è introdotta per l'intero sistema confindustriale. Nel corso dei lavori è stato inoltre presentato ai soci il bilancio di sostenibilità.

"Come già avvenuto con la pandemia da Covid-19, gli eventi esogeni ci hanno messo di fronte nel 2022 a difficoltà inaspettate - commenta Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia -: sotto questo profilo, non abbiamo però mai fatto mancare il nostro sostegno alle associate sulla questione, in particolare, dei rincari energetici".

"Confindustria Brescia archivia il 2022 con numeri certamente positivi", evidenzi Filippo Schittone, direttore generale di Confindustria Brescia. (ANSA).