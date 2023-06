A Cesena Coop Alleanza 3.0 apre un ufficio temporaneo

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Continuano i lavori per la riapertura alla vendita dell'Ipercoop che si trova nel Centro commerciale Lungo Serio di Cesena, danneggiato dall'alluvione, ma intanto da sabato 10 giugno riapre un ufficio temporaneo a disposizione di soci e clienti.

Si tratta di uno spazio, all'interno del centro, dove si potranno fare le operazioni per la gestione dell'operatività del libretto del Prestito sociale, o la prenotazione dei libri di testo online, ma anche dove si potrà avere assistenza nella prenotazione della spesa online, che nelle zone alluvionate è senza costi di consegna.

Questo ufficio temporaneo sarà al piano rialzato del Centro commerciale; lo spazio, accessibile dall'ingresso "uffici ipercoop", sarà aperto dalle 8.30 alle 18.30 il martedì, giovedì e sabato.

La maggior parte dei 120 dipendenti del punto vendita di Coop Alleanza 3.0 sono tornati al lavoro e stanno partecipando ai lavori di ripristino, mentre una piccola parte sta lavorando in altri punti vendita vicini.

Coop ha anche istituito una banca solidale delle ferie, che i dipendenti possono cedere ai colleghi che hanno subito danni dall'alluvione e anche un fondo solidale arrivato a circa duecento mila euro (52mila donati dai dipendenti). Inoltre la cooperativa prevede un anticipo del trattamento di fine rapporto fino all'importo massimo del 100% per le spese per il ripristino dell'abitazione seriamente danneggiata. (ANSA).