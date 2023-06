Zoppas a Federvini, da decreto made in Italy spinta a export

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Nel 2022 il totale del nostro export ha toccato i 622 miliardi, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente. Sono cifre importanti su cui pesa un effetto inflattivo che parzialmente nettifica questa crescita. Arriviamo da anni difficili, in cui pandemia e conflitto bellico hanno inciso sulle imprese che hanno dimostrato grande coraggio e spirito di resilienza. Un plauso va fatto alla caparbietà dei nostri imprenditori, perché è grazie a loro se il 2022 è stato un anno da ricordare per il comparto vitivinicolo con circa 7,8 miliardi di euro di esportazioni, nell'ambito di più di 60 miliardi dell'intero export agroalimentare nazionale, con una crescita di quasi il 10% rispetto al 2021". Così il Presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, intervenuto all'assemblea di Federvini a Roma. "Un trend - ha continuato Zoppas - che continuiamo a registrare anche nei primi mesi del 2023, durante i quali l'Italia ha registrato un aumento del +3,6% delle sue esportazioni di vino rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'Italia si conferma anche per il 2022 saldamente al secondo posto come esportatore mondiale, seconda solo alla Francia con 12 miliardi export. Una cifra dalla quale siamo ancora lontani, ma che vogliamo impegnarci a raggiungere. Per questo come Ice portiamo avanti azioni di internazionalizzazione per le imprese. Una spinta importante verrà poi dalle misure del Decreto sul Made In Italy - voluto fortemente dal Ministro Urso, e che abbraccia temi cruciali come la formazione e la contraffazione - grazie al quale speriamo di poter dare sempre maggiore importanza alla tracciabilità del bello e ben fatto italiano, per prevenire fenomeni nocivi per il nostro mercato come l'Italian Sounding". "Partecipare a molte fiere ed eventi - ha chiuso Zoppas - è stato molto importante per confrontarsi sulle esigenze delle imprese che talvolta non sono a conoscenza di tutti gli strumenti - come quelli offerti da Sace, Simest, Cdp e Ice - offerti dal sistema paese. Questi mezzi vanno sfruttati e valorizzati: solo in questo modo possiamo auspicare che i quasi 8 miliardi di export del nostro vino possano continuare a crescere e a "mordere la coda" della concorrenza". (ANSA).