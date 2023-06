Sangalli, 'fisco è cantiere complesso, avanti il confronto'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Sul fisco non è più tempo di "manutenzioni ordinarie", con la legge delega per la riforma "si apre un cantiere di lavoro complesso e occorre proseguire il confronto con le parti sociali", dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, all'assemblea annuale.

"Il sistema fiscale deve essere coerente con le regole europee ed internazionali. In questo quadro va considerata la stessa web tax. E qui non capiamo perché un piccolo commerciante debba pagare le tasse, tutte e subito, mentre questo non succede per le grandi piattaforme globali", dice.

"Sul versante dei redditi d'impresa, giuste le scelte - tanto in materia di Irpef, quanto in materia di Ires - che intendono favorire il reinvestimento degli utili in azienda". E sull'Irpef "sembra necessario costruire una no tax area senza disparità e definire un chiaro sistema di detrazioni e di deduzioni per conciliare imposta piatta e principio di progressività".

"Bene" se ci sarà "la cedolare secca anche per le locazioni commerciali. Ma vogliamo essere chiari: se si riduce il costo per i proprietari vanno anche tagliati i costi degli affitti".

"Per la sostenibilità finanziaria del processo di riforma, si rafforza la necessità di un esame accurato delle agevolazioni".

E "quanto all'IRAP, la delega ne conferma il percorso di graduale superamento. Lo chiediamo da tempo" ma è difficile sostituirlo: "Occorre un adeguato approfondimento, perché c'è il rischio che a pagare siano le imprese più dinamiche ed efficienti".

Sull'Iva: "Bene la razionalizzazione, ma essa non dovrà mai, mai tradursi in un incremento della tassazione indiretta su beni e servizi" Sulla "fiscalità green", e in particolare per l'accisa sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, "va ribadita l'esigenza di un approccio che tenga insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale. La riforma dovrebbe prioritariamente puntare a ridurre i differenziali esistenti tra i livelli minimi di tassazione stabiliti a livello europeo e quelli praticati nel nostro Paese. Sarà poi, necessario preservare misure indispensabili per la competitività delle nostre imprese dei trasporti, da quella per il gasolio commerciale a quella sui regimi di esenzione per il trasporto marittimo".

Più in generale, sul fronte del fisco "c'è bisogno di recuperare la fiducia, semplificando gli adempimenti, favorendo gli strumenti volontari come il concordato preventivo, riordinando la normativa in un Codice unico tributario e valorizzando gli strumenti informatici, fondamentali per il contrasto e il recupero di evasione ed elusione". (ANSA).