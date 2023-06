Pnrr:Lorenzin (Pd), per Ocse ritardi sono un freno alla crescita

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Oggi nell'Economic Forum l'Ocse afferma che i ritardi che il governo sta accumulando nell'attuazione del Pnrr mettono un freno alla crescita del Pil del Paese. L'attuazione dei piani di investimento e delle riforme previste dal Piano darebbero nuova linfa all'economia italiana, portando ad un aumento del Pil costante nel tempo.

Questo l'esecutivo sembra non capirlo, oppure, peggio, alla maggioranza non piacciono la visione e l'impianto del Pnrr.

Considerando però l'impatto che ha sul nostro Pil, non possiamo permetterci, in questo momento, ulteriori e insensati slittamenti.

Sono mesi che diciamo che i ritardi che il governo sta accumulando nell'attuazione del Pnrr mettono a serio rischio la crescita del Pease. Sono mesi che diciamo che non si può più perdere tempo. È necessario attuare subito il Piano: utilizziamone le risorse e facciamo le riforme necessarie al Paese". Così la vice presidente dei senatori del Pd Beatrice Lorenzin. (ANSA).