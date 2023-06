Ocse, 'sfide difficili, la politica monetaria sia pronta'

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - La necessità di abbassare in modo duraturo l'inflazione, adeguare il sostegno della politica fiscale e rilanciare una crescita sostenibile "crea sfide difficili" per i responsabili dei governi e delle banche centrali dei paesi Ocse. E' l'avvertimento lanciato dall'organizzazione economica internazionale nell'Economic Outlook 2023.

"I responsabili politici devono agire con decisione sulla politica macroeconomica e strutturale per ottenere una crescita più forte e sostenibile", afferma la capo economista Clare Lombardelli. Un'impresa "difficile", spiega, anche perché "l'inflazione core rimane troppo persistente, i livelli del debito sono troppo alti e la produzione potenziale è troppo bassa". Dal lato della politica monetaria, invece, i banchieri centrali "devono percorrere una strada difficile". Sebbene infatti il carovita stia diminuendo grazie a prezzi dell'energia più bassi, "l'inflazione core rimane ostinatamente elevata, più di quanto previsto in precedenza".

E proprio per questo "le banche devono mantenere politiche monetarie restrittive fino a quando non ci saranno chiari segnali che le pressioni inflazionistiche si stanno attenuando".

E, addirittura, "alcune economie alle prese con un'inflazione di fondo ostinatamente elevata potrebbero richiedere ulteriori aumenti dei tassi di interesse". Ma le banche centrali devono comunque rimanere vigili, e in caso di ulteriore stress sui mercati finanziari conseguenti all'innalzamento dei tassi, "dovrebbero impiegare strumenti di policy per aumentare la liquidità e minimizzare i rischi di contagio". In tutto ciò sarà comunque fondamentale "una comunicazione chiara per evitare confusione sul potenziale conflitto tra il perseguimento della stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria".

Per quello che riguarda invece il ruolo dei responsabili delle politiche fiscali, secondo Lombardella "le scelte sono più chiare ma non più facili da attuare". La politica di bilancio ha svolto infatti un ruolo fondamentale nel sostenere l'economia globale attraverso gli shock della pandemia e della guerra in Ucraina. Ma ora la maggior parte dei Paesi è alle prese con deficit e debito più elevati. "Man mano che la ripresa prende piede - suggerisce quindi - il sostegno dovrebbe essere ridotto e meglio mirato". E le risorse limitate "dovrebbero essere indirizzate solo a coloro che ne hanno veramente bisogno e a investimenti ad alta priorità per il miglioramento della produttività, compresi quelli che guidano la transizione verde e migliorano offerta di lavoro e competenze". (ANSA).