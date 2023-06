Ocse, ritardi Pnrr potrebbero ridurre la crescita in Italia (2)

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - L'Ocse sottolinea che "le riforme in corso della pubblica amministrazione, del sistema giudiziario e della concorrenza sono a buon punto e restano fondamentali per aumentare il Pil nel medio termine. Ma la spesa dei fondi NewGenerationEu è in netto ritardo, con la spesa cumulata che alla fine del 2022 era di circa il 50% inferiore ai piani di spesa iniziali, il che riflette principalmente ritardi nell'attuazione di progetti di investimento pubblico".

Per questo, secondo gli economisti di Parigi, "la priorità dovrebbe essere quella di sostituire rapidamente progetti non fattibili con progetti fattibili e rafforzare la capacità della pubblica amministrazione di agire in modo efficiente gestire e realizzare i progetti di spesa pubblica previsti dal Pnrr.

Questi progetti includono fondamentalmente la spesa per le infrastrutture per facilitare le transizioni digitale e verde, nonché l'espansione di servizi di assistenza pubblica all'infanzia per promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro in un contesto di rapido sviluppo riduzione della popolazione in età lavorativa". (ANSA).