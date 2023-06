Ocse, proiezione Pil Brasile aumentata da 1% a 1,7% nel 2023

(ANSA) - BRASILIA, 07 GIU - La proiezione di crescita del Pil brasiliano nel 2023 è aumentata dall'1% all'1,7%: lo rivela un rapporto pubblicato oggi dall'Ocse. L'avanzo nelle previsioni di crescita della maggiore economia dell'America Latina è però inferiore a quello di altri Paesi in via di sviluppo come Messico (2,6%), Turchia (3,6%) e Indonesia (4,7%), fa notare Jens Arnold, responsabile dello studio Ocse sul Brasile.

La revisione dell'Ocse coincide con i calcoli del mercato brasiliano, che lunedì ha aumentato l'aspettativa di crescita del Pil verdeoro dall'1,26% all'1,68%, secondo il bollettino Focus della Banca centrale.

Il miglioramento delle stime è avvenuto dopo che l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) la scorsa settimana aveva registrato un un miglioramento inaspettato del Pil, pari all'1,9%, nel primo trimestre, soprattutto grazie alla forte espansione dell'agricoltura.

In ogni caso, la crescita attesa per il 2023 indica un rallentamento rispetto al 2022, quando il Pil ha segnato un +2,9%.

Per quanto riguarda il Pil del 2024, l'Ocse prevede per il Brasile un miglioramento più lieve, dall'1,1% all'1,2%. (ANSA).