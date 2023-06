Nasce la Rete delle professioni tecniche del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 07 GIU - Nasce la Rete professioni tecniche del Trentino: riunisce sette Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica. Gli obiettivi: rappresentare un tavolo di confronto e scambio inter-professionale sulle tematiche di interesse comune, accrescere le occasioni di confronto con la Provincia autonoma di Trento e le realtà produttive e incrementare la cultura tecnica sul nostro territorio. Il coordinamento - precisa una nota - è stato affidato per questo primo biennio a Giovanni Galatà (Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige), la Rete Professioni tecniche del Trentino (Rptt) riunisce 7 Consigli territoriali di Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica ed è composta da: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali, Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, Ordine dei Periti industriali della Provincia di Trento.

La Rptt - si legge ancora nella nota - non rappresenta una nuova ulteriore entità rispetto al preesistente Comitato Interprofessionale, ma lo sostituisce e ne prosegue le attività e gli obiettivi comuni, in modo più esteso e puntuale. Questo senza inficiare le specificità e l'indipendenza di ciascun Ordine e Collegio. La Rptt si inserisce anche in modo coerente nel solco delle attività portate avanti a livello nazionale, dove già dal 2013 è presente la Rete professioni tecniche (Rpt), associazione che riunisce i Presidenti degli Ordini e Collegi nazionali. Gli intenti e le finalità da perseguire sono i medesimi di quelli della Rete nazionale, che in questi anni ha portato avanti con successo importanti battaglie, come il contributo fornito sulla legge sull'equo compenso. (ANSA).