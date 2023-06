Maltempo: al via i sostegni del Fondo di garanzia per le Pmi

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Al via le misure di sostegno del Fondo di garanzia gestito da Mediocredito Centrale per le Pmi colpite dall'alluvione in Emilia Romagna: gratuità dell'intervento e incremento delle percentuali di copertura.

Dall'8 giugno fino al 31 dicembre 2023, spiega una nota di Mcc, si possono presentare le domande di garanzia che beneficeranno dei provvedimenti contenuti nel decreto alluvione Emilia-Romagna. In particolare, il dl stabilisce l'esonero dal pagamento delle commissioni "una tantum" per l'acceso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite.

Per la misura della garanzia diretta è previsto l'innalzamento all'80% per tutte le operazioni. La copertura può arrivare fino al 90% nel caso di domande presentate sul "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione, la copertura del Fondo di Mcc è incrementata fino al 90% sulle garanzie rilasciate in prima istanza dei confidi non superiori all'80%. Nel caso di domande presentate sul "Quadro temporaneo", la percentuale della garanzia arriva fino al 100%, a condizione che la garanzia rilasciata confidi non superi il 90% e preveda il pagamento di un premio che tenga conto dei soli costi amministrativi. (ANSA).