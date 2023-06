Made in Italy traino anche nel 2023, export +50 miliardi (2)

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Secondo il sondaggio realizzato da Allianz Trade su 3.000 imprese in 7 paesi tra cui l'Italia, circa il 70% delle aziende si aspetta un aumento del fatturato generato dalle esportazioni nel 2023, rispetto a quasi l'80% dell'anno scorso e al 94% prima dell'inizio della guerra in Ucraina. Un'impresa su due prevede un moderato aumento del fatturato, compreso tra il 2% e il 5%, rispetto alla crescita a doppia cifra registrata nel 2022. Le aziende dei paesi più colpiti dalla crisi energetica, tra cui l'Italia, sono le meno ottimiste per l'onda lunga dei costi dell'energia. Quanto alle insolvenze, a livello europeo, "ci attendiamo un numero di insolvenze pari a 59.000 in Francia (+41% annuo), 28.500 nel Regno Unito (+16%), 17.800 in Germania (+22%) e 8.900 in Italia (+24%)", dice Burrafato. Negli Stati Uniti, poi, "prevediamo un aumento del 49% a causa delle condizioni di credito più restrittive e del previsto forte rallentamento economico, che implicherebbe un ritorno a oltre 20.000 insolvenze all'anno".

Per quanto riguarda invece le pressioni inflazionistiche, l'Allianz Trade prevede un'inflazione media del 5,9% nel 2023 e del 2,2% nel 2024, in calo rispetto all'8,2% dello scorso anno.

Ma "il rialzo dei tassi inizia a pesare sull'economia reale - spiega Subran -. Sebbene siamo maggiormente positivi per le nostre previsioni per il 2023 rispetto ad alcuni mesi fa, grazie soprattutto ad un primo trimestre in generale più resiliente delle attese, rimaniamo cauti sull'andamento generale dell'economia mondiale e delle persistenti sfide che si trova ad affrontare". Sul fronte delle imprese, la liquidità in eccesso si è attestata nel 2022 a circa 120 miliardi di euro, ossia 10 miliardi in meno rispetto alla fine del 2021. I margini sono migliorati notevolmente nel 2022 (+1,5%) e ciò fornisce un cuscinetto importante contro l'impatto dell'aumento dei tassi sui prestiti bancari. Al contempo, anche la liquidità delle famiglie è in diminuzione. "Un'altra forma di sostegno della domanda - evidenzia lo studio - proviene dai crediti d'imposta per l'efficienza energetica degli alloggi ("superbonus" e "bonus facciate"), dalle misure di sostegno governativo introdotte per mitigare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia e dai progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che sosterranno le prospettive di investimento" (ANSA).