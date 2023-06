Made In Italy: Armerio(Premare), dopo Covid boom per Nautica

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GIU - "Dopo il Covid abbiamo avuto un boom perché la nautica è stata vissuta come un'isola privata dove vivere le proprie vacanze ma anche stare in sintonia con la famiglia. C'è stato un ritorno di clienti che non avevano più le barche e hanno deciso di riacquistarle per tornare a vivere bei momenti con le famiglie vicine". Lo ha detto Barbara Armerio, amministratore delegato di Premare, nel corso del convegno ospitato oggi dall'Unione Parmense degli Industriali per presentare il settimo rapporto 'Esportare la Dolce Vita'.

Il problema principale, ha spiegato Armerio, è quello della carenza di personale specializzato e non. "La pandemia ha aiutato in termini di ordini, ma non in termini di manodopera specializzata e non specializzata. Noi abbiamo una carenza enorme di manodopera e siamo forse in ritardo a poterla creare.

Questo è un problema che abbiamo riscontrato sia nel nostro che in altri settori". (ANSA).