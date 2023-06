L'industria in tre mesi vede l'assunzione di 400mila persone

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - L'industria italiana da maggio a luglio prevede l'inserimento di oltre 400mila risorse, ma resta la difficoltà oggettiva nel reperire personale qualificato, in particolare operai specializzati, come riscontrato dal 63% delle imprese. Lo afferma l'analisi condotta da Mecspe, la fiera internazionale per l'industria manifatturiera organizzata da Senaf a Bari dal 23 al 25 novembre prossimi.

"E' questa la sfida che il comparto dovrà affrontare nei prossimi anni per rispondere a un'industria che sta cambiando pelle, sempre più tecnologica, innovativa, sostenibile, ma anche più attrattiva per i giovani", afferma Mecspe, secondo la quale "con questo obiettivo sono nati gli Its (Istituti tecnici superiori), che insieme alle università rappresentano un importante ponte tra il mondo dell'industria e quello del lavoro, fornendo agli studenti una solida preparazione tecnica e professionale in settori strategici come la meccanica e l'industria 4.0".

"Gli imprenditori hanno già capito l'importanza di questo canale per trovare giovani talenti in parte qualificati e predisposti, tanto che il 32% già collabora con loro e il 35% è interessato a farlo prossimamente", aggiunge la ricerca. (ANSA).